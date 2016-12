Terremoto, manovra: nel 2017 si spenderanno circa 6 miliardi

Nel 2017 le pubbliche amministrazioni centrali e locali spenderanno, nelle aree colpite dai terremoti, circa 6 miliardi di euro per mettere in sicurezza il territorio e per la ricostruzione. E' il ministero dell'Economia a comunicare le ultime stime sottolineando che, oltre alle risorse stanziate con la manovra e con i decreti sugli ultimi sismi, nel conto ci sono per il prossimo anno spese pubbliche per precedenti eventi sismici.