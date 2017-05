Terremoto, M5s: Germania e Nord Ue frenano aiuti per ricostruzione

I Paesi del Nord Europa frenano sugli aiuti Ue per la ricostruzione post terremoto nel Centro Italia. La proposta della Commissione Ue, modificando il regolamento sugli stanziamenti per le politiche di coesione, permetterebbe infatti l'utilizzo al 100% a tal fine dei Fondi europei per lo sviluppo regionale. Ma a mettersi di traverso è la Germania, appoggiata da altri Paesi del Nord. La denuncia arriva dalla delegazione M5s al Parlamento Ue.