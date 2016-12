Terremoto, la basilica di Norcia il giorno prima del crollo

La basilica di San Benedetto a Norcia viene ripresa in tutta la sua bellezza da queste immagini dall'alto, realizzate da un drone. E il caso ha voluto che queste riprese risalissero a poche ore prima della forte scossa di terremoto che ne ha causato il crollo. Il video immortala i Vigili del Fuoco alle prese con la sistemazione del tetto per la messa in sicurezza della chiesa. Lavoro che , alla luce dei fatti, è purtroppo servito a poco.