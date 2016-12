Terremoto, il sindaco di Castelsantangelo sul Nera: bare uscite dai loculi, una scena indescrivibile

''Per fortuna ora so con certezza che non abbiamo vittime né feriti a Castelsantangelo sul Nera, si erano già allontanati tutti da ieri, ma il paese è un mucchio di macerie, nel cimitero le scosse hanno spaccato dei loculi e le bare sono uscite fuori, una scena indescrivibile". Così il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci, che si sfoga: ''Non si può vivere così, la gente non ce la fa più"