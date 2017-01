Terremoto, i sindaci: se volete aiutarci venite in vacanza da noi

Non solo le vittime, la paura e i danni strutturali. Le popolazioni del Centro Italia continuano a vivere il terremoto sulla loro pelle anche quando si parla di economia, e di turismo in particolare. Un aspetto che colpisce non solo le aree tragicamente protagoniste dai sismi, ma anche le zone limitrofe che risentono "dell' onda negativa ". " Tornate in vacanza nelle nostre regioni se volete aiutarci", è l' appello lanciato dai sindaci .

Recanati: no danni dal terremoto, ma emorragia di turisti - Caso emblematico, come riporta "La Stampa", è Recanati: anche qui le scosse si sono sentite, ma certo non si può parlare di effetti devastanti. Eppure, ha spiegato il sindaco Francesco Fiordomo, "a casa Leopardi si è registrata una flessione del 20% di presenze e non ci sono le prenotazioni delle scolaresche che ogni anno arrivavano per i classici viaggi di istruzione".



Pesaro, Macerata e il turismo annullato - Situazione analoga a Pesaro: in città non sono stati registrati danni, ma i turisti "latitano". "Il Natale di solito è il momento in cui abbiamo molti visitatori - spiega il primo cittadino, Matteo Ricci -. Nonostante le iniziative per arginare, il calo c'è stato". Un calo che Confcommercio ha calcolato nel 20%. E così anche a Macerata, dove per esempio i tanti agriturismi lavorano solo con gente della zona o i volontari impegnati nelle aree colpite dal terremoto.



In Umbria, calo del 50% - In Umbria la situazione sembra ancora peggiore. Qui il bilancio sembra essere ancora più pesante: secondo la Coldiretti della regione, il calo registrato nelle zone non colpite dal sisma, ma influenzate dalla "cattiva pubblicità", è stato anche del 50%.