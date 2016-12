Terremoto, Grasso: "Dl il 24/11 in Senato, riflettori sempre accesi"

"Sicuramente giovedì 24 novembre sarà approvato al Senato il dl di conversione dei due decreti sul sisma, sia il primo che il secondo". Lo ha annunciato il presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso in visita a Norcia precisando che "i lavori in Aula sono stati interrotti per consentire alla commissione di istruire il decreto" e abbreviare i tempi. "Stiamo facendo tutto il possibile", ha poi sottolineato, assicurando che "non abbiamo spento i riflettori".