Terremoto, Gentiloni: "Stanzieremo altri miliardi per l'emergenza"

"Oggi abbiamo fatto l'urgentissimo", con lo stanziamento di 30 milioni per "le richieste pervenute in questi due giorni, soprattutto per la pulizia delle strade. Quattro miliardi sono stati già stanziati: serviranno altri miliardi per l'emergenza e la ricostruzione". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni. Le popolazioni colpite dal terremoto, ha aggiunto, hanno bisogno di un "Paese unito" e non "avvelenato o rissoso".