Terremoto, dissequestrata la casa di nonna Peppina

"E' stato notificato il dissequestro della casetta di #nonnaPeppina, e lei non vede l’ora di tornarci. Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! #Forzanonna, chi la dura la vince??”, ha scritto il leader leghista su Twitter. La nonnina, che si trova da qualche tempo in una residenza sanitaria assistenziale di Castelfidardo, in provincia di Ancona, per un periodo di riabilitazione dopo la frattura di un polso, ha saputo del dissequestro dal genero. "Mio marito le ha chiesto se era contenta e ha detto di sì, ma ha aggiunto 'Spero di farcela'", ha raccontato la figlia, che ha poi concluso dicendo: "Speriamo di portarla su, a san Martino di Fiastra, il più presto possibile, ma prima bisogna ripulire tutta l'area che è infestata da erbacce e arbusti. E rendere abitabile la casa, chiusa da 11 mesi".



La casetta - La casetta in legno che i suoi cari le avevano fatto costruire vicino alla sua (vera) abitazione inagibile era stata sequestrata perché abusiva. La nonnina aveva dunque dovuto lasciare Fiastra. Da allora Peppina è diventata il simbolo degli sfollati.