Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena

Una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita in provincia di Forlì Cesena. Il terremoto è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro nel Comune di Santa Sofia a una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente in altre località come Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto, Sarsina e anche a Cesena e Firenze.