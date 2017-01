Terremoto, Curcio a Penne per vertice operativo Protezione civile

Il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha lasciato la Dicomac (Direzione comando e controllo) di Rieti per recarsi in elicottero al Centro operativo comunale di Penne (Pescara). Nella cittadina abruzzese Curcio presiederà un vertice operativo per decidere come gestire l'emergenza terremoto e in particolare i soccorsi all'hotel Rigopiano, spazzato via da una slavina.