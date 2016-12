Terremoto Centro Italia, suolo si è abbassato fino a 70 centimetri

Il suolo nelle zone colpite dal terremoto di magnitudo 6,5, avvenuto il 30 ottobre vicino a Norcia, si è abbassato fino a 70 centimetri. Lo indicano le prime immagini inviate dai satelliti. "Sono dati preliminari", affermano dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "L'elaborazione delle immagini è in corso "ma possiamo già dire che in alcune zone, come Castelluccio, l'abbassamento arriva fino a 70 centimetri".