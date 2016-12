Terremoto Centro Italia,Protezione civile: inagibile una casa su tre

Sono 5.473 le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici e privati colpiti dal terremoto finora effettuate dalle 114 squadre di tecnici Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) e dagli esperti. All'opera anche 48 tecnici a supporto dei Comuni per la gestione delle richieste di sopralluogo.



Per quanto riguarda gli edifici privati, le schede di valutazione compilate e acquisite sono 4.723: quelli dichiarati agibili sono 2.274 (poco meno del 50%) mentre 250, pur non essendo danneggiati, risultano inabitabili per rischio esterno.



I numeri relativi agli edifici pubblici sono, invece, invariati. Finora, sono state eseguite 750 verifiche, di cui 648 solo su edifici scolastici: 466 sono stati ritenuti agibili e 38 inagibili, circa il 6% del totale. Ci sono poi alcuni stabili che, grazie a provvedimenti di pronto intervento, tornerebbero agibili e che finora risultano essere 117. Tra gli altri 102 edifici pubblici verificati: 71 sono agibili, 8 inabitabili, di cui uno per per rischio esterno,19 agibili con provvedimenti e 3 quelli parzialmente inagibili. Una struttura, infine, deve essere rivista.