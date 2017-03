Terremoto, ambasciatori Ue chiedono di finanziare l'Italia solo al 90%

Sono stati sei, a quanto si apprende, gli ambasciatori Ue che hanno votato per il ribasso dei finanziamenti. Ad avanzare le riserve sulla proposta della Commissione, appoggiata anche dal Parlamento europeo, sono stati Germania, Finlandia, Danimarca, Austria, Regno Unito e Svezia.



"E' evidente a tutti che la proposta della Commissione, che abbiamo molto apprezzato, era un atto importante di solidarietà politica nei confronti delle nostre popolazioni terremotate. Ma non aggiungeva nuovi fondi, non introduceva nuovi criteri per lo stanziamento, e soprattutto non andava ad inficiare i pilastri della politica di coesione", ha sottolineato il rappresentante permanente italiano, l'ambasciatore Maurizio Massari.



L'ambasciatore italiano: "Solidarietà al 90%, che senso ha?" - "Non si trattava di una questione di soldi (l'ammontare di fondi Ue assegnato resta uguale), ma di principi - ha proseguito -. Se si vuole dimostrare solidarietà politica in circostanze così tragiche, questa solidarietà deve essere piena, non ha senso circoscriverla con la contabilità. E' come dire: siamo, come europei, solidali al 90%. Ma che senso ha?".



"Abbiamo perso un'ottima occasione per dare un segnale chiaro - ha aggiunto il diplomatico - semplice e forte a tutti i cittadini europei, che mai come in questo momento storico hanno un profondo bisogno di essere rassicurati sul senso e sui valori dell'Unione".