Terremoto, altre due forti scosse: treni fermi su tratte in Abruzzo

Altre due forti scosse sismiche sono state registrate in Abruzzo alle 11.14 (magnitudo 5.4 gradi Richter) e alle 11.25 (magnitudo 5.3 gradi Richter). Dopo la scossa, Ferrovie dello Stato ha deciso lo stop dei treni, per verifiche, sulle tratte ferroviarie Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona (fino alle 17) e Sulmona-Avezzano (fino alle 19): si stanno organizzando corse per autobus sostitutivi. Evacuata per precauzione la metropolitana di Roma.