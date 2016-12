Terremoti, Protezione civile: 26mila assistiti in Centro Italia

Sono oltre ventiseimila le persone assistite in seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpito il territorio dell'Italia centrale il 24 agosto, il 26 ottobre e il 30 ottobre. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile. Giovedì anche la presidente della Camera Laura Boldrini sarà nelle Marche e in Umbria, per visitare alcuni dei centri più colpiti. Sarà accompagnata dal Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.