Terremoti, lieve scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Firenze

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 21.42 nel Chianti, in provincia di Firenze. L'epicentro è stato individuato in aperta campagna, nel territorio di Barberino Val d'Elsa (Firenze), mentre l'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a cose o persone.