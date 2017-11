Terremoti, Ingv: "L'Italia dovrebbe stare in allerta permanente"

"In Italia dovremmo essere in allerta permanente perché nella storia del nostro Paese ci sono stati frequenti terremoti". Lo ha detto il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni. "Non possiamo dimenticare - afferma - che l'Italia è un Paese a rischio sismico, e dobbiamo sapere che i terremoti continueranno ad esserci. Nelle zone dove ci sono stati torneranno e in quelle in cui non ci sono stati ci potrebbero essere. Dobbiamo quindi sorvegliare e monitorare".