Sono 6.741 le domande arrivate per via telematica alla Asl di Teramo per 30 posti da infermiere. Così, come per il precedente concorso da operatori socio-sanitari, le preselezioni si svolgeranno in un palazzetto dello sport di Pesaro. Gli organizzatori si aspettano molte defezioni, ma le presenze sono stimate intorno alle 4mila.