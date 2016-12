Teramo, bloccano A14 per rapinare portavalori: ma mola si rompe e il colpo fallisce

Autostrada bloccata , chilometri di file in entrambe le carreggiate, un blitz in piena regola molto studiato e colpi di fuoco. Poco prima delle 22.00 almeno dieci malviventi hanno assaltato un furgone blindato della Mondialpol tra i caselli di Mosciano e Val Vibrata della A14 nel Teramano . Hanno tentato una rapina poi finita nel nulla a causa di una mola taglia lamiere che si è rotta.

Uno degli agenti della sicurezza rimasto ferito - Uno degli agenti della Mondialpol è rimasto ferito dalle schegge ed è ricoverato in ospedale a Teramo mentre i suoi due colleghi sono sotto choc.



Il portavalori ribaltato e la mola spezzata - Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il blindato è stato affiancato da un camion con rimorchio sul quale stavano i rapinatori, che hanno costretto il portavalori a ribaltarsi sulla carreggiata. A qual punto sono stati esplosi dei colpi, almeno dieci. Con il furgone poggiato su un fianco i malviventi hanno provato a tagliare le lamiere con una mola, ma il disco si è spezzato e quel punto i rapinatori sono fuggiti su tre mezzi distinti abbandonando la rapina.



Autostrada bloccata con bande di chiodi - Per mettere a segno il colpo, avevano fermato il traffico in entrambe le direzioni con bande chiodate almeno 400 metri prima del blitz sul furgone e mettendo a fuoco una autovettura.