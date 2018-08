Tentò di uccidere figlio dell'ex avvocato, 60enne si uccide in cella

Si è tolto la vita in carcere, a La Spezia, l'ex medico imperiese Nadhir Garibizzo, 60 anni, detenuto per aver tentato di uccidere con un coltello il figlio di 8 anni del suo ex avvocato. Garibizzo, che aveva già scontato una condanna per omicidio, si è reciso l'arteria femorale. Il 12 giugno aveva fatto irruzione nell'abitazione della legale che un anno prima lo aveva difeso e poi aveva rinunciato al mandato.