Tenta il suicidio in cella, la ex a "Mattino 5": "Se esce dal carcere mi ammazza"

Il suo appello, Elena Farina, 45 anni, lo aveva già fatto pubblicamente, rivolgendosi ai giudici: "Proteggeteci da quell’uomo che vuole ammazzarci".

Adesso però che il suo ex marito, Luigi Garofalo, 46 anni, finito in galera dopo 15 denunce per stalking e aver puntato la pistola contro il figlio, ha tentato il suicidio in cella, vive con il terrore della scarcerazione.

"Sono umanamente dispiaciuta per lui" dice con sorprendente umanità la donna di fronte alle telecamere di "Mattino 5" - "Ha bisogno di aiuto. Ma sono anche sicura che se dovesse uscire riprenderebbe l'incubo". Quindi prosegue: "L'ultima volta, appena scarcerato, era tornato al bar per dirmi che sarei morta a breve. Abbiamo cambiato casa ma non è servito: ci ha trovato. Speriamo resti dentro".

Di tutt'altro avviso Fabrizio Bonfante, avvocato dell'ex marito, il quale, sempre a "Mattino 5" dichiara: "Luigi ha tentato di tagliarsi le vene perché ha sentito questa condanna fortissima nei suoi confronti. Avevamo chiesto al giudice i domiciliari con il braccialetto proprio per dimostrare che lui non ha più intenzione di avere contenziosi né con la moglie né con il figlio".