Tenta di arrivare in Francia su tetto treno,migrante morto folgorato

Un migrante è stato trovato semi carbonizzato sul tetto del locomotore di un treno francese della compagnia Sncf all'arrivo in stazione a Mentone (Francia), dopo aver fatto sosta anche a Ventimiglia. E' probabile che la vittima sia salita sul treno in Italia con l'intento di arrivare il Francia e che per evitare di essere sbalzato durante il viaggio si sia aggrappato al pantografo che trasmette energia elettrica al treno, rimanendo folgorato.