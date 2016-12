15 settembre 2016 10:30 Temporali e nubifragi al Centro-Nord: situazione critica in Liguria Forte ondata di maltempo sulle regioni settentrionali con piogge intense e temperature in calo. Nel Tigullio in poche ore lʼacqua di un mese; allerta arancione anche in Toscana

La perturbazione numero 2 di settembre investe il Centronord con il suo carico di piogge e temporali anche forti e un afflusso di aria fresca che ridimensionerà il caldo fuori stagione degli ultimi giorni. La perturbazione, poi, farà sentire i suoi massimi effetti nelle regioni centrali, in Emilia Romagna e al Nordest, con fenomeni di forte intensità e rischio di nubifragi; la pioggia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - raggiungerà a fine giornata anche la Campania, mentre nel resto del Sud resisterà un po’ di sole con caldo in temporaneo aumento. L’evoluzione attesa per il fine settimana presenta un elevato livello di incertezza. Resta tuttavia abbastanza probabile uno scenario in cui le temperature scenderanno ulteriormente in tutto il Paese, avvicinandosi a valori più autunnali, soprattutto al Centronord e in Sardegna. Il tempo risulterà instabile da Nord a Sud con una prevalenza di nuvole, anche se variabili e irregolari e occasione per ulteriori precipitazioni. La circolazione di bassa pressione responsabile di questa instabilità sarà attiva anche all’inizio della prossima settimana.

Previsioni per giovedì. Al mattino ancora soleggiato in parte del Sud, con residue aperture anche sul versante Adriatico. Nubi altrove con piogge anche a carattere di rovescio o temporale e localmente forti su Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio l’instabilità si estenderà anche al resto del Centronord, ma le precipitazioni si faranno intermittenti su Nordovest e Sardegna; più nuvole in transito anche al Sud. In serata rischio di forti temporali in Triveneto, nelle notte di nuovo in Sardegna e regioni centrali tirreniche. Massime in sensibile calo al Nord, medio Tirreno e Sardegna, in aumento al Sud. Venti meridionali da deboli a localmente moderati.

Allerta arancione su Liguria e Toscana. Nubifragi al Nordovest: in Liguria la pioggia di un mese intero caduta in poche ore. La perturbazione numero 2 del mese sta colpendo in modo particolare la Liguria, con accumuli di pioggia molto ingenti: nella zona del Tigullio (tra Zoagli e Chiavari) si sono accumulati al suolo dalle 3 di questa notte 130 litri al metro quadrato di acqua, un valore superiore alla pioggia media che dovrebbe cadere nell’intero mese di settembre in quelle zone.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha diramato una nuova allerta meteo arancione coinvolge Liguria e Toscana.