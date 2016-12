Tempo stabile, qualità dell'aria pessima

13 dicembre 2016 10:50 Tempo stabile, qualità dellʼaria pessima Alta pressione a oltranza: clima invernale e situazione bloccata nei prossimi giorni

L’area di alta pressione martedì tornerà a rinforzarsi su tutto il Paese riportando ovunque condizioni di tempo prevalentemente stabile invernale; alle basse quote, specie sulla Pianura Padana, ci aspettano ancora giornate nebbiose e qualità dell’aria scadente. Al Nord proseguirà dunque la fase caratterizzata da smog alle stelle: lo scarso ricambio d’aria continuerà a mantenere elevati i livelli degli inquinanti. Questa situazione al Centro-nord dovrebbe subire pochi cambiamenti fino alla fine della settimana; all'estremo Sud invece a partire dal weekend si innescheranno umidi venti orientali attivati da una depressione in approfondimento nel Nord Africa, con tempo in peggioramento sul basso Ionio e nei settori orientali delle Isole. Rimane ancora da verificare un successivo coinvolgimento all'inizio della prossima settimana del medio Tirreno e del Nordovest. Ecco il meteo delle prossime ore.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino sulle pianure del Nord nubi basse e nebbie, nubi irregolari in attenuazione sul medio Adriatico, sole nel resto del Centro Nord. Al Sud pochi annuvolamenti temporanei su Sardegna, Puglia, Calabria, Appennino, nuvoloso su nord ed est della Sicilia. Nel pomeriggio cielo ancora nuvoloso o nebbioso su buona parte della Val Padana fino alle coste della Romagna, nubi in aumento sulle Venezie; sereno o poco nuvoloso al Centro Sud; un po’ di nubi nel sud e sull'est della Sicilia. Temperature per lo più in lieve calo, nelle aree nebbiose freddo umido e pungente. Venti moderati settentrionali al Sud, specie su Puglia e mar Ionio.