Tempo stabile per gran parte della settimana con picchi oltre 25°

11:09 - Ancora tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione, che ricopre buona parte dell’Europa centro-meridionale, e che proteggerà con decisione anche la nostra Penisola per buona parte della prossima settimana. Ma oltre al sole - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ci attendono giornate con temperature pomeridiane in graduale aumento: in molte aree del Centronord e in Sardegna a metà settimana si toccheranno valori massimi intorno ai 25 gradi con punte localmente anche superiori; nella seconda parte della settimana anche il Sud e la Sicilia sperimenteranno temperature elevate, con valori tipici di fine maggio- inizio giugno.

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Picchi di 21-22 gradi al Nord e Toscana - Domenica sarà un’altra giornata tranquilla e ben soleggiata in gran parte del paese. Una lieve instabilità interesserà le zone appenniniche della nostra Penisola, determinando più che altro lo sviluppo di un po’ di nuvole fra pomeriggio e sera ma con basso rischio di rovesci. Da segnalare anche un po’ di velature in transito al Nord, in Sicilia e in Sardegna (settore orientale). Temperature stazionarie al Sud, in lieve crescita al Nord e regioni tirreniche, lievi cali in Sardegna con punte massime di 21-22 gradi. Venti deboli, salvo locali rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna. Mari poco mossi.

Buone notizie anche per lunedì: sole e temperature in ulteriore lieve aumento - Nella giornata di lunedì, grazie alla persistenza di questo Anticiclone che ricopre buona parte dell’Europa centro-meridionale, avremo ancora condizioni di generale stabilità atmosferica. Il tempo sarà buono e soleggiato con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso: da segnalare soltanto qualche velatura in arrivo all’estremo Nordest nella seconda parte della giornata e locali annuvolamenti pomeridiani intorno all’Appennino meridionale. Venti deboli, temperature in lieve aumento con picchi di 23°C al Nord e regioni tirreniche.

L’alta pressione convoglierà aria sub-tropicale sul paese: a metà settimana temperature da inizio giugno con picchi oltre 25° - Questa situazione di tempo stabile è destinata ad accompagnarci per gran parte della prossima settimana. A partire da martedì, inoltre, questo campo di alta pressione assumerà caratteristiche nord-africane. Subiremo dunque un afflusso di aria più calda di matrice sub-tropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, con conseguente aumento delle temperature. Nel complesso in questi ultimi giorni i valori sono vicini alla norma, ma con questo afflusso di aria più calda ci porteremo ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove a metà settimana potremmo superare i 25°C (si tratta di temperature da inizio giugno). Martedì tempo ancora stabile, ma con il passaggio di velature o nubi alte e sottili nelle regioni orientali della Penisola (Nordest e regioni adriatiche) e qualche temporaneo annuvolamento pomeridiano lungo l’Appennino e nelle zone interne del Centrosud. Venti deboli salvo locali rinforzi da Nordovest sui mari del Sud. Temperature in ulteriore aumento, che proseguirà almeno fino a mercoledì quando avremo picchi oltre i 25°C al Centronord e in Sardegna.