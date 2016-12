Tempo stabile e temperature sopra le medie stagionali

18:04 - Prevalenza di tempo bello in tutta Italia grazie alla presenza dell’alta pressione che favorirà anche un aumento delle temperature, con massime in generale al di sopra delle medie stagionali e tipiche di fine primavera. Tra giovedì e venerdì invece il sole dovrà fare i conti con qualche nuvola in più per il passaggio di una debole perturbazione che comunque porterà pochi isolati scrosci di pioggia concentrati più che altro su Alpi e versante adriatico. Nel fine settimana- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- lo scenario più probabile è quello che vede ancora protagonista l’alta pressione, con tempo in generale buono, specialmente al Centrosud, e temperature oltre la norma in gran parte del Paese.

Previsioni mercoledì

Mercoledì cielo sereno o al più poco nuvoloso in quasi tutta Italia, con a tratti qualche nuvola innocua in più solo in Sardegna. Temperature in aumento in tutta Italia, sia nei valori minimi che nelle massime. Venti per lo più deboli. Tra il tardo pomeriggio a sera si avvicinerà una debole perturbazione da ovest che porterà alcune velature su Nordovest e Sardegna e successivamente nella notte il rischio di pioggia solo in Alto Adige.