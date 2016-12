Tempo stabile e temperature sopra la media, ma da lunedì torna il freddo

10:51 - Il 2015 si apre con un weekend di tempo stabile e temperature sopra la media. Merito dell'Anticiclone delle Azzorre, che riuscirà a contenere gli effetti delle umide correnti mediterranee e del transito delle perturbazioni intorno alle Alpi e alle zone adriatiche. "Ci attende un sabato con tempo stabile - afferma il meteorologo Daniele Izzo - e un ulteriore rialzo termico, che domenica porterà le temperature ben oltre la media".

Le previsioni per sabato - Prevalenza di tempo stabile in gran parte del Paese. Nel corso della giornata assisteremo a un aumento della nuvolosità bassa sulle regioni del versante tirrenico e in Liguria; transito di banchi nuvolosi ad alta quota sulle regioni settentrionali. Un po' di nubi anche in Sardegna e sull'ovest della Sicilia, senza precipitazioni di rilievo. Prevarrà il bel tempo sulle regioni adriatiche e ioniche. La sera precipitazioni sparse nelle aree alpine di confine, nevose solo sopra 1800 metri. Ventoso in Sardegna e Canale di Sicilia. Temperature in generale rialzo su tutto il territorio.



Domenica di sole al Nord, peggiora nel resto del Paese - Schiarite ampie domenica al Nord grazie ai venti di Foehn. Graduali rasserenamenti anche in Toscana. Nubi più o meno compatte nel resto del Paese con qualche pioggia possibile al mattino sulla Calabria tirrenica. Nelle ore più fredde qualche nebbia nelle pianure del Nord. Nel corso del pomeriggio tendenza a schiarite anche su Umbria, alto Lazio; peggiora lungo l'Adriatico e al Sud. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci sparsi su Marche, medio Adriatico e nord della Puglia. La sera rovesci anche sparsi al Sud e sul nord della Sicilia. Sempre in serata a causa dell'arrivo di nuova aria fredda, limite della neve in calo fino a quote collinari sull'Appennino centro-meridionale. Temperature minime in aumento, massime senza grandi variazioni.



Da lunedì tornano freddo e vento - La nuova settimana si aprirà con una nuova fase instabile al Centrosud: tornano freddo e vento con deboli nevicate a quote collinari su medio Adriatico e regioni meridionali compreso il nord della Sicilia. Lunedì forti venti settentrionali convoglieranno aria di nuovo decisamente fredda al Centrosud, in particolare sul medio Adriatico e al Sud. Gli effetti di queste correnti settentrionali si vedranno soprattutto nella prima parte della giornata, con nuvole e fenomeni molto irregolari tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, interno della Campania e nord-est della Calabria dove la neve potrà cadere fino a quote molto basse. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a trasferirsi più a sud, tra la Calabria e la Sicilia tirrenica per poi esaurirsi quasi del tutto in serata. Al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna giornata soleggiata ma anche qui un po' più fredda con minime intorno allo zero e conseguenti gelate; massime che dopo i picchi di domenica perderanno dai 2 ai 6 gradi.



Qualche miglioramento da martedì - Martedì ancora ventoso al Sud e in Sicilia ma con tempo in miglioramento e gli ultimi fenomeni sulla Calabria e nel Messinese. Un po' di nuvole tenderanno ad addossarsi alla Sardegna e intorno al Ligure mentre altrove prevarrà il sole. Primi rialzi nelle temperature che tenderanno ad aumentare nei giorni successivi grazie a una progressiva distensione verso l'Italia di aria più mite ma anche umida con effetti in termini di nuvole che aumenteranno a iniziare dal medio Tirreno e dalla pianure del Nord. Si tratterà di nuvole quasi senza fenomeni. Tra mercoledì e giovedì qualche pioggia breve e isolata sarà possibile tra Liguria, coste toscane e alto Lazio.