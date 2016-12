Tempo stabile e cielo grigio a Natale, poi arriva il gelo a Santo Stefano

11:19 - Sarà un Natale con poco sole sull'Italia. I cieli saranno grigi fino a Santo Stefano, quando la colonnina di mercurio crollerà in modo drastico. "Fino a Natale - spiegano i meteorologi di Meteo.it - ancora tempo stabile grazie al dominio dell'alta pressione, con i cieli piuttosto grigi in molte zone del Centronord. Lo scenario cambierà bruscamente a partire dal giorno di Santo Stefano, quando sull'Italia faranno irruzione fredde correnti artiche".

Vigilia con condizioni di generale stabilità. Su Liguria, Pianura Padana, coste dell'alto Adriatico, Umbria, coste del medio e basso Tirreno e Sardegna cieli per lo più grigi a causa di strati di nubi basse, intervallati da poche schiarite. Non si esclude pioggia su centro-est Liguria, basso Veneto e Venezia Giulia. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Le nebbie risulteranno più probabili, di notte e al mattino, su valli appenniniche e zone adriatiche. Venti di Libeccio sul mar Ligure. Temperature sempre oltre la norma nelle aree soleggiate, freddo umido nelle zone nebbiose.



Il giorno di Natale vedrà un persistenza di cieli grigi a causa di nubi basse stratificate, su centro-est Liguria, Pianura Padana, alto Adriatico fino al nord delle Marche, regioni tirreniche, Umbria, nord e ovest della Sicilia, in parte anche in Sardegna. Più sole su medio-basso Adriatico e zone ioniche. Nelle Alpi nubi in addossamento soprattutto dal pomeriggio, con qualche fiocco di neve in serata lungo i confini. In serata un fronte freddo responsabile del gelo di Santo Stefano porterà nevicate sulle Alpi orientali e nella notte precipitazioni dalla Lombardia orientale fino al Nordest con neve sull'Appennino emiliano-romagnolo sopra i 1200 metri. Venti in prevalenza deboli, ma si attiverà il Maestrale sul mare di Sardegna. Temperature: massime stazionarie o in lieve diminuzione al Centronord.



Questo nucleo di aria gelida arriva dalle latitudini artiche: dopo aver attraversato l'Islanda, e il Baltico punterà direttamente sul nostro Paese. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre scavalcherà le Alpi e attraverserà l’Italia dando luogo a un sensibile calo termico, all'intensificazione dei venti settentrionali e a precipitazioni soprattutto al Centrosud, con nevicate a quote basse sull'Appennino. Si tratta della prima vera irruzione aria fredda della stagione che coinvolgerà tutta l'Italia, con un calo termico stimato nell'ordine di 8-10 gradi in meno nel giro di 48 ore. Soffieranno inoltre intensi venti settentrionali con raffiche oltre i 70 km/h su Adriatico e Isole e la sensazione di freddo sarà accentuata dall'effetto wind chill: le temperature percepite potranno essere di 2-4 gradi inferiori rispetto a quelle segnate dai termometri. Questo nucleo di aria artica dopo aver scavalcato le Alpi si dirigerà rapidamente verso il Centro Italia.



Tanta neve in Appennino - A Santo Stefano, al mattino al Nord schiarite sul Nordovest e Triveneto (dove avremo solo qualche nevicata nel nord dell'Alto Adige). Su Emilia Romagna, Centro e gran parte del Sud cielo nuvoloso con le ultime schiarite sulla Sicilia meridionale. Precipitazioni su settore delle Marche in estensione all'Abruzzo e poi sul basso Lazio e nord della Campania, non si escludono possibili rovesci. Nel resto del Centro, tranne l’alta Toscana, Emilia Romagna e Campania fenomeni più isoalti. Neve in Appennino da quello emiliano a quello molisano con quote fino a 500-600 su quello emiliano, e dai 700 metri su quello centrale. Tempo ancora asciutto nel resto del Sud. Nel pomeriggio la fascia di precipitazioni si abbassa: avremo un graduale miglioramento in Emilia Romagna, Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio.



Maltempo invece su medio Adriatico in estensione a gran parte del Sud peninsulare, al nord della Sicilia e marginalmente anche alla Sardegna con precipitazioni irregolari. Qualche rovescio o temporale su Campania, Abruzzo Molise e Gargano in scivolamento in serata verso il resto della Puglia e sul basso tirreno (Calabria e Sicilia). Nelle zone interne appenniniche nevicate con quota in calo nel pomeriggio su Appennino centrale fino a 300 metri delle Marche ai 700- 800 metri del Molise. Prime nevicate su Irpinia e Appennino lucano intorno ai 1000 metri con quota neve in calo in serata. Neve sopra i 600 metri su rilievi calabresi e della Sicilia tirrenica nella notte. Venti settentrionali intensi, più forti in Sardegna con raffiche a 80-90 km/h. Temperature in calo sulle Alpi e nelle regioni centrali.



Peggiora tra sabato e domenica - Sabato giornata nuvolosa in Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, con pochi fenomeni isoalti su Salento e messinese. Schiarite e tempo più soleggiato in gran parte del Centronord con la tendenza dalla seconda parte del giorno a un aumento della nuvolosità al Nordovest, alta Toscana e Sardegna con le prime nevicate sulle Alpi occidentali per l’arrivo della parte più avanzata di una nuova perturbazione. Ventoso per venti di Maestrale in Abruzzo, Sud e Sicilia. Temperature in calo Val Padana e al Sud. Tra sera e notte precipitazioni su gran parte del Nord e del settore tirrenico fino alla Campania e in Sardegna. Rischio di nevicate a bassa quota nelle Alpi, al Nordovest e nella fascia alta del Triveneto. Neve Appennino sopra i 500 metri.



Nel corso di domenica le precipitazioni lasciano il Nordovest e si concentrano su Nordest, settore peninsulare e Sicilia occidentale. Risparmiate bassa Puglia, settore ionico e Sicilia orientale. Al Nordest quota neve tenderà a rialzare, sul settore tirrenico e in Sardegna possibili fenomeni a carattere di rovescio. Giornata molto ventosa con venti meridionali e di conseguenza le temperature saranno in aumento al Centrosud dopo il calo tra venerdì e sabato. Solo con l'avvicinarsi dell’evento avremo quindi la conferma dell’effettiva possibilità che la neve imbianchi la Valpadana, ma in ogni caso al momento questo rimane uno scenario possibile.