13 maggio 2015 Tempo stabile e caldo in aumento Venerdì forti temporali al Nord Lʼalta pressione continua a garantire sole e temperature estive. Forte perturbazione in avvicinamento

Mercoledì e giovedì l'alta pressione di matrice africana occuperà ancora nostra Penisola garantendo prevalenza di tempo bello, con temperature dal sapore praticamente estivo, con l'ondata di caldo che, almeno al Centronord, raggiungerà il suo apice. Venerdì invece una perturbazione atlantica (la perturbazione numero 5 del mese di maggio) romperà il muro dell'alta pressione e raggiungerà l'Italia, favorendo un sensibile calo delle temperature (in alcune zone anche di oltre 10 gradi) al Nord dove si formeranno anche numerosi temporali, a tratti anche di forte intensità e accompagnati da grandine; in gran parte del Centrosud invece resisterà il bel tempo e al Sud il caldo afoso raggiungerà l'apice, con le massime che toccheranno punte fino a 37-38 gradi. Nel fine settimana le piogge e l'aria fresca si sposteranno rapidamente verso sud causando un crollo termico di una decina di gradi e oltre in gran parte del Centrosud, dove non mancheranno nuvole e improvvisi acquazzoni, mentre al Nord il tempo tornerà velocemente a ristabilirsi, ma con temperature decisamente ridimensionate.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌMercoledì al mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo su Triveneto, Levante Ligure e Alta Toscana. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su Alpi e Triveneto, comunque senza piogge; sempre bello altrove. In serata isolati scrosci di pioggia sulle Alpi Orientali. Caldo afoso in ulteriore lieve aumento, con temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e in generale comprese tra 23 e 30 gradi con qualche punta anche di 31-32. Deboli venti di Libeccio sui mari di ponente.