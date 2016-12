Tempo instabile e clima freddo sul medio Adriatico e al Sud

14:44 - Le regioni del medio Adriatico e del Sud restano ancora esposte alle correnti fredde settentrionali in discesa dall'Europa nord-orientale verso la Penisola balcanica. L’ultimo di questa serie di impulsi, associato ad un nocciolo di aria molto fredda in quota, attraverserà in queste ore velocemente le nostre regioni orientali e meridionali rinnovando condizioni di instabilità e di clima invernale. Nella seconda parte della settimana (da giovedì) la rimonta decisa dell’alta pressione su tutto il Mediterraneo favorirà ovunque una maggiore stabilità e un deciso rialzo delle temperature.

Maltempo, gelo e neve al Centrosud di Cristiana Svaldi

Previsioni per mercoledì

Mercoledì al Nord, nelle regioni centrali tirreniche, nelle Marche e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso. Altrove cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, senza precipitazioni di rilievo, salvo deboli e occasionali sull’Appennino calabrese e a ridosso dei monti settentrionali della Sicilia. Tendenza a fine giornata a una ulteriore attenuazione della nuvolosità al Sud. Venti settentrionali in prevalenza moderati al Centrosud, localmente forti su basso Adriatico, Puglia, Mar Ionio e Canale di Sicilia. Temperature: massime in generale rialzo. Al Nord, in particolare al Nordovest, non si escludono punte fino a 20 gradi. Valori ancora inferiori alla norma al Sud, dove il vento accentuerà ancora la sensazione di freddo.