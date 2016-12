Tempo instabile al Nord, da martedì la perturbazione si sposta a sud

Le previsioni per domenica - Su Centrosud e Isole tempo soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti lungo l'Appennino e tra Toscana, Umbria e Marche. Tendenza a graduali schiarite all'estremo nordovest mentre su Lombardia orientale, Emilia Romagna e Triveneto avremo una nuvolosità variabile più insistente, con rovesci e temporali che nel pomeriggio torneranno a svilupparsi su Alpi orientali, zone pedemontane delle Venezie, localmente anche in Emilia. In serata fase di temporali sulle Venezie in progressiva discesa entro notte a Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.



Temperature in rialzo sull’estremo Nordovest, in lieve aumento al Sud, in calo al Nordest e sulla Sardegna occidentale per effetto di venti di Maestrale in rinforzo. Previsti nel pomeriggio 27°C ad Bolzano, Aosta e Torino, 28°C a Milano e Ancona, 30°C a Bologna, Pescara, Brindisi e Potenza, 31°C a Lecce e Catania, 32°C a Bari e Trapani, 33°C a Taranto e Olbia.



Le previsioni per lunedì - Al mattino nubi e temporanei rovesci sparsi sull'area del medio Adriatico dalle basse Marche al nord della Puglia; nel resto del Paese tempo più soleggiato. Nella seconda parte del giorno migliora sul settore centrale adriatico, restano un po' di nubi su Puglia, Appennino centrale e meridionale, con locali scrosci di pioggia possibili nelle zone interne. La sera nuvolosità in aumento su Calabria e nord della Sicilia, cielo sereno su Centro-Nord e Sardegna. Temperature in calo su est Sardegna, nord Sicilia e soprattutto sul versante adriatico. Venti: deboli o in attenuazione al Nord, moderati settentrionali altrove.



La tendenza - Martedì tempo soleggiato in gran parte dell’Italia, con cielo sereno e terso al Centronord. Sarà una giornata piuttosto ventosa per venti freschi settentrionali al Centrosud e sulle Isole, con temperature contenute sulle regioni adriatiche. Da segnalare qualche annuvolamento su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con occasionali precipitazioni nel corso del giorno in particolare sul settore centro-orientale della Sicilia e sulla bassa Calabria. Nel resto della settimana si conferma la rimonta dell’alta pressione di matrice africana che porterà una fase di tempo stabile e progressivamente più caldo con le temperature in aumento in particolare al Nord soprattutto nel corso del fine settimana.