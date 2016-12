Tempo in miglioramento, la settimana si aprirà con il sole

In generale il caldo e l'afa saranno più intensi al Nord e al Centro. Nella seconda parte della settimana l'alta pressione tenderà ad indebolirsi sul Nord Italia dove aumenterà il rischio di temporali specialmente sulle Alpi.



PREVISIONI OGGI

Sulle regioni del medio Adriatico, in Puglia e sull'Appennino meridionale nella prima parte della giornata ancora qualche nuvola; un po' di nubi anche su Calabria e Sicilia settentrionale. Sul resto del Paese tempo soleggiato per tutto il giorno. Dal pomeriggio anche su medio Adriatico e Sud diradamento della nuvolosità. Venti moderati di Maestrale su Adriatico centrale, al Sud e sulla Sicilia. Temperature in aumento. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto al Centronord (Ida pari a 95), medio-alto al Sud (Ida pari a 90).



PREVISIONI DOMANI

Lunedì giornata con tempo soleggiato e più caldo su gran parte del Paese. Al mattino qualche nube in Basilicata, Puglia e sul nord della Sicilia; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia, locale sviluppo di cumuli attorno a rilievi alpini. Temperature in aumento. Venti moderati settentrionali in Puglia, su alto Ionio, basso Tirreno e canale di Sicilia; venti in prevalenza deboli altrove.



TENDENZA DA MARTEDI’

Il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato per alcuni giorni, con temperature in aumento specialmente al Centronord. Verso fine settimana, in particolare da venerdì aumento dell’instabilità sulle zone alpine e prealpine con lo sviluppo di qualche temporale. L'instabilità potrebbe accentuarsi tra la fine di venerdì e sabato anche su parte delle Pianura Padana; nello stesso tempo assisteremo ad un’intensificazione del caldo sulle Isole e al Centrosud.