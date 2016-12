Tempo buono e clima mite grazie all'Anticiclone delle Azzorre

I prossimi giorni trascorreranno sotto il segno dell'Anticiclone delle Azzorre -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- che cercherà di tenere a bada le insidiose perturbazioni atlantiche il cui percorso verrà sistematicamente deviato verso l'Europa continentale limitandosi a lambire le nostre regioni settentrionali. Il risultato sarà certamente una maggior stabilità eccetto in alcuni settori del Nord, dove non mancheranno di tanto in tanto degli annuvolamenti e occasionali rovesci. Da domenica anche l'Appennino sarà soggetto a maggior instabilità durante le ore più calde.

Previsioni sabatoSabato al Centro e al Sud cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno salvo il passaggio di nuvole alte che lambiranno le Isole. Al Nord da poco nuvoloso a localmente nuvoloso, in particolare sulla Liguria centrale, nelle Alpi e sulle pianure adiacenti. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sulla fascia alpina e prealpina, con qualche sconfinamento verso la pianura possibile sul Piemonte occidentale e verso sera su alto Veneto e Friuli. Temperature minime quasi ovunque in lieve aumento, massime in ulteriore crescita sull'Adriatico e al Sud. Venti deboli.