Tempo ancora un po' instabile al Sud

11:45 - Il vortice di bassa pressione responsabile del maltempo di questi ultimi giorni e attualmente posizionato sulla Sicilia in questo inizio settimana si muoverà in direzione del Mar Ionio e, successivamente, della Grecia dando luogo ancora a un po’ di instabilità all’estremo Sud; al Centronord, invece- sottolineano i meteorologi del Centro Epson Meteo- il tempo sarà più stabile e soleggiato grazie ad un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Domani aumenterà l’instabilità con rischio di fenomeni su Alpi e Piemonte: si tratta delle prime avvisaglie di un nuovo peggioramento atteso nel corso della settimana a causa di una nuova perturbazione atlantica che darà vita ad un vortice di bassa pressione che insisterà per più giorni in prossimità delle regioni settentrionali. Il maltempo coinvolgerà soprattutto il Centronord. Inizio di settimana con temperature primaverili all’estremo Sud, praticamente estive al Centronord con massime fino a 30 gradi al Centro e in Sardegna.

Previsioni martedì

Martedì nubi in aumento su estremo Nordovest e aree alpine, con locali rovesci al mattino sulle Alpi centrali, e probabili rovesci o temporali nel pomeriggio su Piemonte, Valle d'Aosta, alta Lombardia. Tra sera e notte anche su Lombardia occidentale, Alpi orientali e alto Veneto. Al Centro e in Sardegna tempo per lo più soleggiato, salvo lo sviluppo di cumuli sull'Appennino meridionale. Ancora un po' di nubi all'estremo Sud, ma associate solo a brevi e occasionali rovesci. La sera nubi in aumento in Toscana. Venti deboli. Temperature in rialzo in Sicilia e sulle regioni del medio Adriatico.