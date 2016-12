Meteo, tempo stabile ma da venerdì si cambia

Previsioni per giovedìIn gran parte del Paese avremo condizioni di tempo soleggiato. Le nubi insisteranno ancora in Sicilia e nell'estremo Sud della Calabria, con rovesci isolati nelle zone interne e nel settore meridionale dell'isola. Nel corso del pomeriggio qualche nuvola in più anche potrà formarsi anche in Friuli. Tra sera e notte al Nordovest nuvolosità in aumento. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Venti in prevalenza deboli.