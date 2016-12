Temperature primaverili dovunque Bel tempo grazie all'alta pressione

11:35 - Lunedì e martedì prevarrà il bel tempo, con isolati acquazzoni confinati sulle zone alpine, grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che, allungato sul Mediterraneo Occidentale, proteggerà anche la nostra Penisola, favorendo tra l’altro una sensibile crescita delle temperature. Le massime in particolare raggiungeranno valori tipici del mese di maggio con picchi intorno a 25-26 gradi in diverse zone.

Caldo soprattutto al nordovest e in Sardegna. Tra mercoledì e giovedì invece temperature in calo (comunque gradevoli, nella norma) per il veloce passaggio di una debole perturbazione che comunque porterà poche piogge per lo più concentrate sul versante adriatico.



Per le feste di Pasqua le proiezioni a medio-lungo termine indicano fino a questo momento un parziale indebolimento dell’alta pressione con un aumento delle nuvole in alcune regioni e una maggiore variabilità.



Domenica bello dovunque, poche nubi al nord - Domanica in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso quasi dovunque, con qualche nuvola innocua in più in Sardegna. Nella seconda parte della giornata scorreranno nuvole medio-alte a iniziare dal nordovest, più compatte sulle Alpi centrali, dalla Val D’Aosta all’Alto Adige; sempre in prevalenza sereno altrove. In serata isolate e deboli piogge sulle zone alpine, con qualche fiocco di neve a quote alte, oltre i 1700-1800 metri.



Temperature massime quasi ovunque in crescita e in generale comprese tra 16 e 21 gradi. Moderati venti di Maestrale su Sardegna anche forti, su Basso Adriatico, Ionio e Calabria meridionale e Sicilia con qualche rinforzo di Foehn sulle Alpi occidentali.



Tempo stabile a inizio settimana - Lunedì il tempo sarà ancora stabile. L’Italia sarà ancora ai margini dell’alta pressione, e scorreranno in quota correnti nord-occidentali. L’umidità presente nei bassi strati favorirà l’addossamento delle nubi sul settore tirrenico. Al nord sulle Alpi cieli nuvolosi con fenomeni su Val D’Aosta, rilievi del Piemonte, Valtellina, alto Adige, con quota neve elevata intorno a 1500-1600 metri in rialzo a fine giornata. Tempo più soleggiato nel resto del nordovest, un po’ meno all’estremo nordest.



Nuvolosità sul settore tirrenico con poche, piogge brevi su Campania e Calabria tirrenica. In Sardegna cielo nuvoloso nell’ovest dell’Isola per l’umido Maestrale, mentre sul settore adriatico e nel resto del Sud avremo una prevalenza di sole Temperature in lieve calo sulle zone nuvolose del Tirreno per effetto della schermatura delle nuvole, rialzi invece sull’Adriatico in Val Padana per effetto del Foehn, con picchi di 21-23°C su Piemonte e ovest Lombardia. Ventoso per forte Maestrale, con raffiche anche a 80-100 km/h in Sardegna. Moderati venti occidentali al Sud e Foehn al nordovest.



Martedì l’Italia sarà ancora a metà strada tra l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, con i massimi sulla Penisola iberica, e una depressione presente sull’Europa centro-settentrionale con sistemi nuvolosi in transito da ovest verso est. Una perturbazione in transito a nord delle Alpi lambirà il Nord per poi dirigersi sui Balcani. Questo sistema nuvoloso con la sua coda influenzerà il tempo sulle regioni orientali delle Penisola. Al nordovest e regioni del centrosud avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento in più nella mattinata sulla Sardegna occidentale, zone interne tra Toscana e Umbria, basso Tirreno tra Campania e nord della Sicilia. Cielo irregolarmente nuvoloso lungo le Alpi e al nordest con locali precipitazioni deboli su alpi valdostane, nord della Valtellina e nord dell’alto Adige.



A fine giornata, nella notte, le precipitazioni si intensificheranno sulle Alpi con limite delle nevicate in lieve calo fino 1600-1800 metri. Venti ancora forti o molto forti sulla Sardegna, da moderati a forti nel canale di Sicilia. Foehn in attenuazione al Nordovest con locali episodi nelle Alpi piemontesi. Temperature in aumento generale, sopra i 20°C da nord a sud e sensibilmente al di sopra della norma. La zona più calda sarà la Sardegna orientale per l’effetto di caduta del Maestrale. Cagliari e Olbia saranno le città più calde con valori superiori ai 25 gradi.



Mercoledì la coda del fronte freddo lambirà anche la Penisola, si accentuerà l’instabilità lungo la dorsale appenninica del versante adriatico con il rischio di locali rovesci nel pomeriggio; avremo qualche piovasco anche sul Nordest, tra Emilia, Veneto e pianura friulana. Le temperature torneranno gradualmente su valori vicini alle medie stagionali.