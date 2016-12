Temperature da primavera inoltrata al Nord. Prevalenza di schiarite

16:30 - Questa settimana sarà caratterizzata dal clima mite, soprattutto nella sua prima parte quando la presenza di una massa d’aria tiepida e i locali ulteriori effetti di riscaldamento per compressione nei versanti sottovento alle catene montuose, porteranno le temperature sui livelli tipici del mese di maggio, in particolare al Nord dove potranno essere raggiunti picchi di 24-26 gradi. Il cielo non sarà completamente sgombro da nubi, ma in generale fino a venerdì prevarranno le schiarite e le scarse precipitazioni andranno a interessare aree limitate del territorio. Le informazioni per i giorni intorno a Pasqua soffrono ancora di un ampio margine di incertezza a causa del quale non è possibile fornire i dettagli ma solo una generale tendenza che mostra un indebolimento dell’alta pressione.

Previsioni per martedì

Martedì avremo una giornata con prevalenza di sole su gran parte del Paese; qualche annuvolamento significativo solo su estremo Nordest, nord della Toscana, ovest della Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento sull’arco alpino, in Campania e sulla Calabria tirrenica. In generale non avremo precipitazioni significative salvo un po’ di pioviggini in Friuli e deboli precipitazioni isolate nelle zone alpine di confine tra pomeriggio e sera. Temperature in aumento generale e sensibilmente al di sopra della norma. Non si escludono punte vicine a 25 gradi in particolare al Nordovest. Ancora forte Maestrale in Sardegna e Foehn al Nordovest, soprattutto nelle vallate alpine.