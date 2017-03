Tecnici uccisi in Libia, pm chiede rinvio a giudizio vertici Bonatti

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque dirigenti della società Bonatti di Parma, nonché della stessa società, per la morte dei tecnici Salvatore Failla e Fausto Piano, avvenuta in Libia il 2 marzo dello scorso anno. I due morirono durante un trasferimento, mentre erano sotto sequestro con altri due colleghi da parte di una banda criminale. Il reato contestato dal pm è di cooperazione colposa nel delitto doloso.