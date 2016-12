Teano, rubavano reperti archeologici per rivenderli illegalmente: quattro arresti

Secondo quanto accertato, dopo i furti i quattro hanno proceduto alla vendita illegale anche a noti professionisti della zona. Sono stati recuperati e sottoposti a sequestro oltre 170 oggetti di notevole interesse storico appartenenti a varie epoche che vanno dal I-II secolo d.C. al VIII - VI secolo a. C. per un valore di circa 500 milioni di euro. Nelle abitazioni degli indagati i carabinieri hanno trovato altri 5 oggetti di interesse storico-archeologico. Tutti i reperti sono stati o saranno affidati alla Sovrintendenza per i Beni Culturali.



Fra questi elementi architettonici in marmo, coppe biansate, olpe in terracotta grezza, sculture in terracotta, avorio e ceramica rossa, lucerne in ceramica nera, anfore e piatti in terracotta grezza, statuette votive, monili, fibule e orecchini, statue, anfore, crateri a campana. Le attività investigative, avviate nel gennaio scorso dopo la denuncia di un furto nel Museo Archeologico di Teano, hanno permesso di scoprire quella che il procuratore di Santa Maria Capua Vetere definisce "organizzazione delinquenziale ben strutturata e con articolata ripartizione di compiti". In sostanza, i furti venivano organizzati e commessi presso musei o abitazioni private e gli oggetti rubati venivano immessi sul mercato illegale tramite ricettatori.