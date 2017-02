Taxi, Uber: "Possiamo offrire più servizi, si apra il mercato alla concorrenza"

"E' l'ora di ascoltare le persone e di aprire il mercato alla concorrenza". Per la prima volta dopo la rivolta dei taxi , Uber diffonde una nota ufficiale. "Siamo di fronte all'opportunità di offrire alle persone quello che chiedono - dice la multinazionale - più scelta e qualità nei servizi per spostarsi . Le nuove tecnologie possono e devono consentirlo seguendo regole per tutelare i consumatori . Ci auguriamo che il governo ascolti anche i cittadini".

Incontro con Delrio il 28 febbraio - E' convocato per le 10.30 di martedì 28 febbraio il tavolo tecnico presso il ministero dei Trasporti dopo l'accordo con i tassisti siglato martedì. Al tavolo, cui parteciperà anche il ministero dello Sviluppo, sono convocate tutte le associazioni dei taxi e degli Ncc (auto a noleggio con conducente). Non ci saranno invece Uber e i rappresentati dei consumatori, nonostante l'auspicio di questi ultimi di partecipare all'incontro.



Nencini a Tgcom24: "Non possiamo escludere chi usa le app" - "C'è stato un eccesso di proroghe, la materia va disciplinata". E' quanto ha dichiarato il viceministro ai Trasporti, Riccardo Nencini, parlando a TgCom24. "Non possiamo escludere dal mercato - ha aggiunto - chi fa uso nelle app ma dobbiamo nello stesso tempo valorizzare gli investimenti di moltissimi piccoli imprenditori. Bisogna trovare un punto di equilibrio".