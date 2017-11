Tasse troppo alte all'università, dopo la sentenza via ai primi rimborsi

Gli studenti dell’Università di Pavia , che hanno vinto il ricorso con l’Ateneo per l’eccessivo esborso delle tasse negli anni 2010, 2011, 2012, saranno i primi ad essere rimborsati. Proprio in questi giorni sono stati staccati i primi assegni. Oltre 8 milioni di euro che l'Ateneo restituirà per illegittima contribuzione.

La sentenza - Il Consiglio di Stato aveva stabilito che l’introito totale delle tasse richieste dall’Università non poteva superare il 20% del finanziamento ricevuto dal Fondo Universitario. Inoltre, si affermava che la modifica della formula introdotta con il governo Monti nel 2012 per calcorare il pagamento delle tasse e che prevedeva l’esclusione degli studenti fuoricorso dal conteggio non aveva valore retroattivo.



Circa 20 mila studenti dell'Università di Pavia saranno rimborsati, ma si calcola che gli atenei italiani fuori norma siano 35 su 62. Dopo la riforma Monti la tassazione media italiana era notevolmente aumentata: per ogni studente era passata da 980,81 euro del 2012 a 1052,86 nel 2014: un incremento che ha provocato l’ingente crollo degli iscritti, come denunciato da alcuni studenti.