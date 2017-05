Tassa sulla foto del padre defunto in vetrina, il sindaco di Orvieto: "Applico solo il regolamento"

Nonostante il vespaio di polemiche sollevato, il sindaco di Orvieto (Terni), Giuseppe Germani, in quota al PD, non arretra di un solo passo.

Ieri la decisione della sua amministrazione di tassare un negoziante per aver esposto la foto del padre defunto in vetrina aveva valicato i confini dell'Umbria e fatto il giro delle maggiori testate del Paese.

Oggi, il primo cittadino, ai microfoni di "Mattino 5", respinge al mittente tutte le accuse: "Ma quale tartassatore? Ho preso un comune in dissesto e in tre anni l'ho rimesso a posto, eppure all'appello ci sono ancora cinque milioni di euro da riscuotere". E sul caso che ha fatto discutere, Germani ha le idee chiare: "Abbiamo solo applicato un regolamento. Se quella foto è una pubblicità, è giusto che il negoziante paghi".