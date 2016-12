Tassa di un euro sul pic nic nel parco, tutte le imposte più strane in Italia

E' necessario trovare un modo per tenere pulito il parco. E allora tassiamo il pic nic. Questa è l'ultima trovata del Comune di Gravellona Lomellin a , in provincia di Pavia. Il contributo è pari a un euro in modo tale che il Parco dei Tre Laghi posso rimanere pulito dopo le gite dei residenti e non. A seguito di questa iniziativa sia i cittadini che l'opposizione hanno avuto da ridire. Gli abitanti della Comune chiedono che, in cambio della tassa, possano almeno ricevere un sacchetto in cui raccogliere gli avanzi del pic nic. L'opposizione invece vorrebbe che i gravellonesi non fossero costretti a pagare questa nuova imposta. Nonostante le polemiche, la decisione è presa.

Ma questa non è l'unica tassa assurda che gli italiani, ma non solo, hanno sulle proprie spalle. Iniziamo dal Bel Paese e dal suo simbolo: la bandiera tricolore. Nel caso in cui un'impresa commerciale, come ad esempio un albergo, esponga la bandiera dovrà pagare una tassa in quanto considerata una vera e propria pubblicità.



Non solo imprese, ma anche famiglie. Chiunque abbia voglia di passeggiare nei boschi e raccogliere funghi dovrà necessariamente pagare un'imposta di bollo. Ancora più stravagante è la tassa sugli Hard disk, che è obbligatorio pagare se questo supera un determinato numero di Gb.



Anche i commercianti devono stare attenti. Ma non ai guadagni, bensì al movimento del sole. In base a quanta ombra genera la tenda posta fuori il negozio dovranno pagare una tassa. Anche quella sui gradini più essere inserita nella lista delle tasse più assurde: se siete proprietari di una casa che ha i gradini sul suolo pubblico potreste incorrere in pesanti sanzioni.



Quando si parla di tasse però l'Italia non è sola. Anche nel resto del mondo alcune imposte possono considerarsi per così dire particolari. In Danimarca viene imposta la tassa sull'obesità, cioè un pagamento maggiorato sui prodotti che contengono grassi saturi. Una tassazione che si preoccupa di controllare il peso dei cittadini. Altro esempio è quello del Maryland, negli Stati Uniti, dove si paga l'imposta sullo sciacquone del gabinetto per tutelare il grande estuario di Chesapeake Bay dalle eccessive acque nere prodotte ogni giorno da utenze private ed industrie locali.



La tassa sul pic nic, quindi, è solo l'ultima di una serie numerosa di imposte strane.