5 settembre 2018 17:17 Taser, Salvini: ipotesi anche per polizia locale | Amnesty: diversi morti a causa dellʼarma Al via la sperimentazione in 12 città. Ma non si fermano le polemiche sullʼuso della pistola elettrica

Al via l'utilizzo del Taser, la pistola a impulsi elettrici, in dotazione, almeno in una fase iniziale, alle forze dell'ordine di 12 città italiane. Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ha annunciato che, date le richieste per estendere la sperimentazione, è allo studio una legge per dare la possibilità di utilizzare l'arma anche alla polizia locale. Ma Amnesty lancia l'allarme: "L'uso delle pistole ha avuto, in diversi casi, conseguenze mortali".

"Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni, e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale", ha commentato Salvini, spiegando che si confronterà "con il Guardasigilli per verificare la possibilità di offrire l'arma anche alla polizia penitenziaria come richiesto da alcuni sindacati".



Amnesty scrive a capo polizia, Gabrielli: preoccupati su Taser - Amnesty International ha scritto al capo della polizia, Franco Gabrielli, esprimendo preoccupazione riguardo all'avvio della sperimentazione delle pistole elettriche in 12 città. "Pur riconoscendo che il Taser sia un'arma utile, più sicura di molte altre armi o tecniche utilizzate per bloccare individui pericolosi e aggressivi - si legge in una nota -, in non pochi casi nei Paesi in cui è già in uso risulta impiegata nei confronti di persone vulnerabili o che non rappresentano una minaccia seria e immediata per la vita o per la sicurezza degli altri".

