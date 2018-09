Al via l'utilizzo del Taser, la pistola a impulsi elettrici, in dotazione, almeno in una fase iniziale, alle forze dell'ordine di 12 città italiane. Dopo l'ok il 4 luglio da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sono partiti anche i primi corsi di formazione, in aula e al poligono, per 30 carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Milano. Coinvolti anche 35 agenti appartenenti alle questure di Milano, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi e Genova. Ecco come funziona la nuova arma.