Taranto, trovato gas radon in alcune scuole

Una situazione che ha del surreale. A Taranto, nel quartiere Tamburi alcune scuole sono state costrette a tenere le finestre chiuse a causa del forte vento e delle polveri provenienti dall’ILVA. Una serie di giornate note come Wind Days. Fin qui niente di strano, se non fosse che, per un'altra ordinanza cittadina, le finestre di quelle stesse scuole dovrebbero rimanere aperte, per far fuoriuscire il gas radon, un gas radioattivo naturale - estremamente pericoloso - che si trova nel sottosuolo ma che è stato rilevato anche in alcune aule. Come spiega Giuseppe Internò, del movimento 'Tamburi Combattenti', i valori sono ben al di sopra del limite: "Non dovrebbe mai superare i 300 Bq (Becquerel) per metro cubo, mentre in alcune classi si arriva anche ad 800". I cittadini sono così costretti a scegliere tra salute e istruzione.