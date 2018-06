Taranto: in coma da tre mesi, una 38enne partorisce il figlio

In coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale, una donna di 38 anni ha partorito il figlio al settimo mese di gravidanza, con un taglio cesareo. E' successo a Taranto, all'ospedale Santissima Annunziata, dove la donna è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Il piccolo pesa quasi due chili ed è fuori pericolo, mentre la mamma è in gravi condizioni.