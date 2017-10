Scuole chiuse, vietato l'uso della macchina ed è mandatorio non restare fuori troppo a lungo. A Taranto, durante il Wind Day, gli abitanti sono tenuti a rispettare determinate regole perché il vento che soffia da nord ovest porta con sé agenti inquinanti, pericolosissimi da respirare. Ci sono state addirittura occasioni in cui l'accumulo di inquinanti provenienti dall'Ilva ha generato vere e proprie nubi, simili a una tempesta di sabbia. L'inviato di Striscia la Notizia Pinuccio è stato nel quartiere Tamburi, uno di quelli interessati da Wind Day, per mostrare come la situazione sia particolarmente allarmante.