Taranto, entra in studio con pistola Panico in tv, arrestato pregiudicato

22:45 - Panico durante il Tg. Un uomo, armato di pistola, ha fatto irruzione in diretta durante l’edizione delle 14 del notiziario dell’emittente tarantina Studio 100 Tv. Si tratta di Cosimo Caforio, un pregiudicato 52enne che è stato subito arrestato dalla polizia per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale.

L'uomo ha fatto irruzione negli studi televisivi minacciando la giornalista alla conduzione del Tg in diretta, Rosalba De Giorgi. Caforio, facendo intravedere una pistola (poi risultata giocattolo),aveva preteso di leggere un comunicato concernente circostanze relative alle proprie vicissitudini che lo avevano portato spesso in carcere. E' stato poi trovato in possesso di due grimaldelli. Attestati di solidarietà alla conduttrice e allo staff di Studio 100 da giornalisti, politici e associazioni.