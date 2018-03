Taranto, arrestata per maltrattamenti su bambini: maestra picchiata

Una maestra 50enne, aggredita e malmenata da una coppia di genitori a Taranto, era stata arrestata a novembre per aver maltrattato i bambini della scuola d'infanzia in cui lavorava. La donna stava facendo acquisti in un negozio in centro quando è stata avvicinata dai due, che l'hanno picchiata. Recatasi poi in pronto soccorso per farsi medicare, ha denunciato quanto accaduto a polizia e carabinieri.